Δολοφόνησαν βαρυποινίτη στις φυλακές Κορυδαλλού

Δολοφόνησαν άνδρα στις φυλακές Κορυδαλλού. Το θύμα ήταν βαρυποινίτης και είχε οδηγηθεί στις φυλακές για ανθρωποκτονίες.

Φυλακές Κορυδαλλού
Εξωτερική γωνία από τις φυλακές Κορυδαλλού | Intime
Δολοφονία σημειώθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού σήμερα (19/1) και σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά κρατούμενος δέχθηκε επίθεση με αυτοσχέδιο αιχμηρό αντικείμενο. Ύστερα υπέκυψε στα τραύματα του. 

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό συνέβη στη τρίτη πτέρυγα ενώ κρατούμενοι των φυλακών έκαναν λόγο για συμβόλαιο θανάτου.

Σύμφωνα με τις πρώτες καταθέσεις από συγκρατούμενους, φέρεται να πρόκειται για συμβόλαιο που σφραγίστηκε στις φυλακές.

Το θύμα είναι Αλβανός ισοβίτης. Είχε διαπράξει ανθρωποκτονία το 2002, δραπέτευσε στην Αλβανία, επέστρεψε στην Ελλάδα και τον έπιασαν. Από τότε ήταν φυλακή. 

Αναζητούνταν και από τις αλβανικές αρχές γιατί όταν ήταν στην Αλβανία είχε διαπράξει άλλες δύο δολοφονίες. 

Ο δράστης είναι Έλληνας. Τον Αύγουστο του 2025 είχε δολοφονήσει έναν Αλβανό στον Άγιο Παντελεήμονα.

