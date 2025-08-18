Έγκλημα σε κεντρικό σημείο του Χαλανδρίου με μία γυναίκα να πέφτει νεκρή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπήρξε τηλεφώνημα στην αστυνομία από αυτόπτη μάρτυρα που έκανε λόγο για επίθεση με μαχαίρι από έναν άνδρα.

Το θύμα είναι 47 ετών ενώ ο 28χρονoς φερόμενος ως δράστης έχει συλληφθεί και σύμφωνα με την ΕΛΑΣ έχει οδηγηθεί στην υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής. Παράλληλα ερευνάται η σχέση θύτη-θύματος, όπως και τα αίτια που οδήγησαν σε ακόμη μία τραγωδία.

Η γυναικοκτονία σημειώθηκε στην οδό Στρατηγού Ρουμπέση μπροστά από την είσοδο πολυκατοικίας. Η 47χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι και κατέληξε επί τόπου, πριν προλάβει να διακομιστεί στο νοσοκομείο.

