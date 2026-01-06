Δωρεάν διόδια στη γέφυρα του Ρίο «κέρασαν» οι αγρότες: Έως πότε θα μείνουν σηκωμένες οι μπάρες

Ένα καλοδεχούμενο δώρο στους τελευταίους εκδρομείς των γιορτών έκαναν οι αγρότες από το μπλόκο του Ρίου - Αντιρρίου, ανοίγοντας τα διόδια στην εμβληματική γέφυρα.

Σύμφωνα με το MEGA, οι αγρότες, σε μία αιφνιδιαστική κίνηση που έπιασε εξ απήνης και την αστυνομία, μετέβησαν στη γέφυρα ανοίγοντας τις μπάρες, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση.

Η κίνηση αυτή είναι μέρος μίας ευρύτερης πρωτοβουλίας των αγροτοκτηνοτρόφων της περιοχής, σηματοδοτώντας τη βούλησή τους να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, καθώς δεν αναμένουν ουσιαστική απόκριση στα αιτήματατά τους από τις αυριανές (7/1) αναγγελίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Στο πλαίσιο των μπλόκων τους, που σε πρώτη φάση αναμένεται να κρατήσουν 48 ώρες, θα κλείσουν τόσο τα διόδια του Ρίου-Αντιρρίου, όσο και η γέφυρα αλλά και το πορθμείο, αποκόπτωντας ουσιαστική την οδική επικοινωνία μεταξύ Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Αθηνών.