Δραματική διάσωση στην Επανομή: Άνδρας με SUP έβγαλε από τη θάλασσα πατέρα με δύο παιδιά

Η δραματική διάσωση ενός πατέρα με δύο παιδιά από έναν άνδρα που έκανε SUP στην Επανομή Θεσσαλονίκης καταγράφηκε σε βίντεο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η οικογένεια έζησε στιγμές θρίλερ όταν ο πατέρας παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα, προσπαθώντας να φτάσει τα παιδιά του.

Ο άνδρας που διέσωσε την οικογένεια είναι ο Βαγγέλης Παπαϊωάννου. Όπως είπε ο ίδιος, έκανε SUP, ενώ η θάλασσα ήταν φουρτουνιασμένη και οι συνθήκες ήταν δύσκολες, με δυνατό αέρα.

Έτσι, βρέθηκε την κατάλληλη στιγμή στο κατάλληλο σημείο, όταν άκουσε φωνές για βοήθεια μέσα στη θάλασσα και έτσι είδε τα τρία άτομα που κινδύνευαν. Όπως είπε ο κ. Παπαϊωάννου επρόκειτο για Ρουμάνους τουρίστες.

«Τα παιδιά κουράστηκαν, γιατί κολυμπούσαν κόντρα στο ρεύμα και τούς έδωσα κατεύθυνση προς τα πού να πάνε, για να βγουν στην ακτή. Τότε το ένα παιδί μού είπε να βοηθήσω τον πατέρα τους».

«Πήγα στον πατέρα, ο οποίος ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση, εξαντλημένος, έπινε νερό από τη θάλασσα και τόν κάλυπταν τα κύματα», είπε επίσης ο άνδρας με το SUP, ο οποίος περιέγραψε επίσης πώς έσωσε τομν πατέρα.