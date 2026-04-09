ΔΣ Θεσσαλονίκης: Καταγγελία για βίαιη επίθεση σε δικηγόρο - «Την έφτυσε και την έβρισε χυδαία»

Με ψήφισμά του ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έλαβε θέση αναφορικά με καταγγελία μέλους του για σοβαρό περιστατικό σε χώρο εργασίας εταιρείας στη Σίνδο, κάνοντας λόγο για μια «κατάφωρη προσβολή της αξιοπρέπειας» και «σοβαρή προσβολή της ιδιότητάς της ως δικηγόρου».

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο κείμενο του Συλλόγου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της επιχείρησης εξύβρισε τη δικηγόρο και στη συνέχεια την έφτυσε στο πρόσωπο, πράξη που ο ΔΣΘ διαπιστώνει ότι «δεν αποτελεί απλό ιδιωτικό επεισόδιο, αλλά θίγει το σύνολο του δικηγορικού σώματος».

Η διοίκηση του Συλλόγου ξεκαθαρίζει ότι τέτοιες πράξεις πλήττουν την ανεμπόδιστη άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος και υπονομεύουν το Κράτος Δικαίου, ενώ τονίζει ότι το περιστατικό με τη δικηγόρο στον χώρο εργασίας της «αναδεικνύει σαφή διάσταση έμφυλης και εργασιακής βίας».

Για τους λόγους αυτούς, ο Σύλλογος καταδικάζει το περιστατικό «με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο», απορρίπτοντας κάθε μορφή βίας, απειλής ή εκφοβισμού εις βάρος των μελών του κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Κλείνοντας το ψήφισμα, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη του και δηλώνει πως βρίσκεται στο πλευρό της δικηγόρου σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την προάσπιση των δικαιωμάτων της, διαμηνύοντας ότι «δεν θα ανεχθεί καμία προσπάθεια φίμωσης, απαξίωσης ή εκφοβισμού δικηγόρων» και θα παρεμβαίνει θεσμικά σε κάθε ανάλογη περίπτωση.

Αναλυτικά το ψήφισμα του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης:

«Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, αφού έλαβε γνώση της αναφοράς συναδέλφου – μέλους του Συλλόγου, σχετικά με περιστατικό βίας, προσβολής της προσωπικότητας, φραστικής επίθεσης και έργω εξύβρισης σε βάρος της, σε χώρο εργασίας εταιρείας εγκατεστημένης στη περιοχή της Σίνδου, όπου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας αρχικά την εξύβρισε χυδαία και εν συνεχεία την έφτυσε στο πρόσωπο, πράξη που συνιστά κατάφωρη προσβολή της αξιοπρέπειάς της και σοβαρή προσβολή της ιδιότητάς της ως δικηγόρου.

Διαπιστώνει ότι το εν λόγω περιστατικό δεν αποτελεί απλό ιδιωτικό επεισόδιο, αλλά θίγει το σύνολο του δικηγορικού σώματος, πλήττοντας την ελεύθερη και ανεμπόδιστη άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος και υπονομεύοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το Κράτος Δικαίου, ενώ η στοχοποίηση συναδέλφου μας στον χώρο εργασίας της, με συνδυασμό λεκτικής επίθεσης και έργω εξύβρισης, αναδεικνύει σαφή διάσταση έμφυλης και εργασιακής βίας.

Για τους λόγους αυτούς καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο το αναφερόμενο περιστατικό βίας, φραστικής επίθεσης και έργω εξύβρισης σε βάρος της συναδέλφου, καθώς και κάθε μορφή βίας, απειλής, εκφοβισμού ή προσβολής της προσωπικότητας δικηγόρων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Τέλος εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη και συμπαράστασή του προς τη συνάδελφο και δηλώνει ότι θα σταθεί στο πλευρό της σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την προάσπιση της τιμής, της υπόληψης και των δικαιωμάτων της, επαναβεβαιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης δεν θα ανεχθεί καμία προσπάθεια φίμωσης, απαξίωσης ή εκφοβισμού δικηγόρων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και θα παρεμβαίνει θεσμικά σε κάθε ανάλογη περίπτωση».