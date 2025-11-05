Δυνατή νυχτερινή βροχή στην Αθήνα – Αστραπές και βροντές

Η φθινοπωρινή κακοκαιρία που πλήττει από χθες μεγάλο μέρος της χώρας έκανε... δυναμική εμφάνιση και στην πρωτεύουσα λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης.

Βροχοπτώσεις ξεκίνησαν να εκδηλώνονται τις νυχτερινές ώρες σε πολλές περιοχές της Αττικής. Από την Ανάβυσσο μέχρι το Φάληρο, το κέντρο της Αθήνας έως και την Πεντέλη, μετά τη μια τα ξημερώματα άρχισαν να ηχούν βροντές και διακρίνονται λάμψεις από κεραυνούς.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, κατά τη διάρκεια της Τετάρτης 05/11 αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Τοπικά τα φαινόμενα θα έχουν μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια κυρίως σε τμήματα των Σποράδων, της νοτιοανατολικής Μαγνησίας, της Βόρειας και Κεντρικής Εύβοιας και πιθανώς της Δυτικής Κρήτης.