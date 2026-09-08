Δύο εκρήξεις σε καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας: Πέταξαν χειροβομβίδα σε καφετέρια

Δύο εκρήξεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της Αθήνας έλαβαν χώρα σήμερα, Τρίτη (08/09) τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, οι επιθέσεις έγιναν σε καταστήματα επί της οδού Αχαρνών και στην πλατεία Αμερικής.

Ειδικότερα, περί τις 04:25 στο ύψος της Αχαρνών 70, άγνωστο άτομο πλησίασε καφετέρια, που ήταν κλειστή, και χρησιμοποιώντας τη σχάρα από φρεάτιο έσπασε την τζαμαρία.

Στη συνέχεια πέταξε μέσα ένα αντικείμενο, πιθανώς χειροβομβίδα, προκαλώντας έκρηξη στον χώρο.

Περί τις 04:55, στη συμβολή των οδών Μηθύμνης και στην πλατεία Αμερικής, άγνωστος φέρεται να έσπασε την τζαμαρία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος χρησιμοποιώντας σχάρα φρεατίου και στη συνέχεια να πέταξε στο εσωτερικό εκρηκτικό αντικείμενο, προκαλώντας έκρηξη.

Για το περιστατικό αυτό δεν υπάρχουν πληροφορίες για το είδους του μηχανισμού που χρησιμοποιήθηκε και για το εάν ήταν χειροβομβίδα ή κάτι διαφορετικό.

Κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών έχει μεταβεί στις περιοχές προκειμένου να ασφαλίσει τον χώρο και να προχωρήσει στην εξέταση και ανάλυση των ευρημάτων.

Παράλληλα, η αστυνομία συλλέγει στοιχεία και βιντεοληπτικό υλικό για να φτάσει στην σύλληψη των υπευθύνων.