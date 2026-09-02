Βιολάντα: Έφεση κατά της απόφασης αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη ζητούν οι συγγενείς των θυμάτων

Οι συγγενείς των θυμάτων της φονικής έκρηξης που σημειώθηκε στη μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα στις 26 Ιανουαρίου άσκησα έφεση κατά της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου Τρικάλων για την αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη, αναφέρει η ΕΡΤ.

Σημειώνεται πως ο Κώστας Τζιωρτζιώτης αφέθηκε ελεύθερος μέχρι τη τακτική δικάσιμο με περιοριστικούς όρους, ενώ του επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, ενώ πρέπει να εμφανίζεται υποχρεωτικά μια φορά το μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα.

Υπενθυμίζεται πως ο ίδιος είχε προφυλακιστεί στις 18 Φεβρουαρίου για το τραγικό συμβάν στο κεντρικό εργοστάσιος της Βιολάντα που κόστισε την ζωή σε πέντε εργάτριες. Μετά την πολύωρη απολογία του είχε αποφασιστεί η προσωρινή του κράτηση, με ανακριτή και εισαγγελέα να συμφωνούν ως προς την προφυλάκισή του.

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Οι κατηγορίες με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπος αφορούν την έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή.

Οι συνήγοροί του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος και Γιώργος Παναγιώτου μετά την απόφαση για άρση της προσωρινής κράτησης ανέφεραν σε δήλωσή τους πως «η εταιρεία θα είναι αρωγός στα παιδιά και στις οικογένειες των θυμάτων για πάντα, είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει, τιμώντας εμπράκτως τη μνήμη τους».