Δύο εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια στον Κολωνό - Ανοιχτό το ενδεχόμενο οπαδικού κινήτρου

Δύο εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (10/01), στον Κολωνό, με πρώτη να είχε ως στόχο πολυκατοικία στην οδό Καλλονής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίθεση με τρία γκαζάκια δεν προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές ενώ λίγο αργότερα, στη διασταύρωση Αλικαρνασσού και Άστρους, στην ίδια περιοχή, ξέσπασε φωτιά σε υπόγεια αποθήκη, κατά τη διάρκεια της οποίας σημειώθηκαν υλικές ζημιές στη τζαμαρία. Στο σημείο εντοπίστηκαν τρία γκαζάκια.
Όπως αναφέρουν πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι επιθέσεις να οφείλονται σε οπαδικά κίνητρα καθώς και τα δύο περιστατικά σημειώθηκαν σε κοντινά σημεία, με διαφορά λίγων λεπτών.
