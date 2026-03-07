Δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών στην Κρήτη - Περισσότεροι από 100 διασωθέντες

Δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης αλλοδαπών πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ώρες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).
Στην πρώτη περίπτωση τα ξημερώματα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 94 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 14 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων. Σ
την επιχείρηση συμμετείχε πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, με τη συνδρομή δεξαμενόπλοιου σημαίας Λιβερίας, ενώ χρησιμοποιήθηκε και μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) της δύναμης Frontex. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
Σε δεύτερη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες, Παρασκευή (06/03), το απόγευμα, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 35 και περίπου 68 αλλοδαποί, οι οποίοι επέβαιναν σε δύο λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου. Στην επιχείρηση συμμετείχαν ένα ναυαγοσωστικό σκάφος, ένα πλωτό του Λιμενικού Σώματος, ένα εναέριο μέσο της Frontex, καθώς και τρία παραπλέοντα πλοία.
Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με πλωτό σκάφος του Λιμενικού στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων.
