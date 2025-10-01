Δύο εποχές σε μια χώρα: Χάρτες Μαρουσάκη για την κακοκαιρία - Οι περιοχές με κίνδυνο για πλημμύρα

Με ανάρτησή του στο Facebook, ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί για νέα επιδείνωση του καιρού από τις βραδινές ώρες της Τετάρτης, με επίκεντρο τα δυτικά τμήματα της χώρας. Οι χάρτες που δημοσίευσε αποτυπώνουν ξεκάθαρα τη ζώνη έντονων φαινομένων που αναμένεται να επηρεάσει μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά, ενώ στη συνέχεια τα φαινόμενα θα επεκταθούν προς τα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία παρουσιάζει πτώση, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 5 μποφόρ από βόρειες διευθύνσεις.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης τονίζει πως η ζώνη βροχών και καταιγίδων θα επιμείνει και τις επόμενες ώρες, ενώ συνιστά προσοχή στις μετακινήσεις και στις περιοχές με ευαισθησία σε πλημμυρικά φαινόμενα. Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες: Δυτική Ελλάδα, Ιόνιο, Βόρειο Αιγαίο, Μακεδονία, Θράκη

Πιθανές βροχές: Κρήτη (μεσημέρι–απόγευμα)