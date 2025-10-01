Δύο εποχές σε μια χώρα: Χάρτες Μαρουσάκη για την κακοκαιρία - Οι περιοχές με κίνδυνο για πλημμύρα

Με ανάρτησή του στο Facebook, ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί για νέα επιδείνωση του καιρού από τις βραδινές ώρες της Τετάρτης, με επίκεντρο τα δυτικά τμήματα της χώρας. Οι χάρτες που δημοσίευσε αποτυπώνουν ξεκάθαρα τη ζώνη έντονων φαινομένων που αναμένεται να επηρεάσει μεγάλο μέρος της επικράτειας.
