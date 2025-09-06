Δύο συλλήψεις για τράφικινγκ στη Λάρισα: Ανάγκαζαν 20χρόνη να εκδίδεται

Για εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση συνελήφθησαν δύο γυναίκες στη Λάρισα, οι οποίες κατηγορούνται πως απειλούσαν και ανάγκαζαν μία 20χρονη με καταγωγή την Κολομβία, να εκδίδεται.

Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, η 20χρονη έφτασε στα τέλη του περασμένου μήνα στην Ελλάδα και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Λάρισα, όπου εγκαταστάθηκε σε διαμέρισμα στη συνοικία Λειβαδάκι, που είχαν νοικιάσει οι κατηγορούμενες.

Μάλιστα, μέσα σε μόλις λίγες ημέρες, η νεαρή γυναίκα ήρθε σε ερωτική συνεύρεση με περίπου 40 άνδρες, με τους οποίους ερχόταν σε επαφή και κανόνιζε τα «ραντεβού» η 43χρονη κατηγορούμενη στη Λάρισα.

Λάρισα: Πώς συνελήφθησαν οι γυναίκες

Όταν η 20χρονη δήλωσε ότι ήθελε να σταματήσει, οι δύο γυναίκες φέρονται να την απείλησαν ότι δεν θα την αφήσουν να φύγει αν δεν τους δώσει συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.

Η νεαρή κατήγγειλε την υπόθεση σε οικείο της πρόσωπο και κατόπιν στην αστυνομία. Μετά τη σύλληψη, οι δύο γυναίκες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και παραμένουν υπό κράτηση ενόψει απολογίας στον ανακριτή, ενώ το θύμα έχει επιστρέψει στην πατρίδα του.

Με πληροφορίες από onlarissa.gr