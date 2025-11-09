Μενού

Δύο τρένα συγκρούστηκαν στην Σλοβακία: Οι πρώτες πληροφορίες

Συναγερμός στη Σλοβακία μετά από τη σύγκρουση δύο τρένων.

Ράγες τρένου | Shutterstock
Δύο τρένα συγκρούστηκαν απόψε (09/11) στη Σλοβακία και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες.

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι υπηρεσίες διάσωσης σπεύδου στο σημείο της σύγκρουσης, η οποία σημειώθηκε μεταξύ της πρωτεύουσας Μπρατισλάβα και του Πέζινοκ, που απέχει περίπου 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά.

