Δύο τρένα συγκρούστηκαν στην Σλοβακία: Οι πρώτες πληροφορίες

Δύο τρένα συγκρούστηκαν απόψε (09/11) στη Σλοβακία και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες.
Η αστυνομία ανέφερε ότι οι υπηρεσίες διάσωσης σπεύδου στο σημείο της σύγκρουσης, η οποία σημειώθηκε μεταξύ της πρωτεύουσας Μπρατισλάβα και του Πέζινοκ, που απέχει περίπου 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά.
- Σεξοθεραπεύτρια αποκαλύπτει τα δύο πιο συνηθισμένα φετίχ - Το ένα παραείναι για «μερακλήδες»
- Το σκοτεινό παρελθόν του Φανούρη Καργάκη: Ο καβγάς που οδήγησε στην αναπηρία και στον θάνατo έναν 59χρονο
- Η εξήγηση για την απουσία του Νότη Σφακιανάκη από την τελετή αποτέφρωσης της συζύγου του, Κίλι
- Μοντέλο, Youtuber και βαποράκι: Αυτός είναι ο «Αρχιεπίσκοπος Αθηνών» με τα 2 κιλά κοκαΐνης
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.