Έβρος: Νεκροί δύο μετανάστες που επιχείρησαν να περάσουν το ποτάμι

Τραγωδία εκτυλίχθηκε στον Έβρο, όπου δύο μετανάστες εντοπίστηκαν νεκροί το πρωί της Κυριακής (8/2) σε παρέβρια περιοχή.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο άνδρες φέρεται να επιχείρησαν να διασχίσουν τον ποταμό, ωστόσο δεν τα κατάφεραν. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, βρέθηκαν παγωμένοι, λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούσαν στην περιοχή.
Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
