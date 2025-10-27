ΕΔΕ και προσωρινή απομάκρυνση του λιμενάρχη Χανίων μετά το περιστατικό στο «Αριάδνη»

Εντολή για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) σε βάρος του λιμενάρχη Χανίων, καθώς και για τη διερεύνηση τυχόν πειθαρχικών ευθυνών του πληρώματος του επιβατηγού – οχηματαγωγού πλοίου «ΑΡΙΑΔΝΗ», έδωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, προς τον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος, αντιναύαρχο ΛΣ Τρύφωνα Κοντιζά.

Η απόφαση ελήφθη μετά το απαράδεκτο περιστατικό βιαιοπραγίας που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, 22 Οκτωβρίου, στο γκαράζ του πλοίου, κατά τον κατάπλου του στο λιμάνι των Χανίων.

Η διενέργεια της ΕΔΕ κρίθηκε αναγκαία, καθώς ο λιμενάρχης Χανίων δεν προχώρησε στον προβλεπόμενο σχηματισμό δικογραφίας για το πλήρωμα, ούτε ενημέρωσε εγκαίρως την ηγεσία του Υπουργείου και του Λιμενικού Σώματος, όπως ορίζουν οι σχετικοί κανονισμοί.

Μέχρι την ολοκλήρωση της εξέτασης, ο λιμενάρχης τίθεται εκτός υπηρεσιακών καθηκόντων.

Παράλληλα, η αρμόδια Λιμενική Αρχή έχει ήδη σχηματίσει δικογραφία, η οποία θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελία. Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπογραμμίζει ότι «τέτοιου είδους συμπεριφορές είναι απολύτως απαράδεκτες και δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές. Πρωταρχικός στόχος και υποχρέωση παραμένει η ασφάλεια και ο σεβασμός προς κάθε επιβάτη».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επεισόδιο φέρεται να εκτυλίχθηκε μεταξύ δύο οδηγών στο γκαράζ του πλοίου, παρουσία επιβατών και μελών του πληρώματος, προκαλώντας αναστάτωση κατά τον κατάπλου του «Αριάδνη» στη Σούδα.