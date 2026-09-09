Έδεσσα: Οδύνη για την 22χρονη αθλήτρια Φαίη Δημητριάδου που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο στη Ρόδο

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Έδεσσας και ο αθλητικός κόσμος μετά την τραγική είδηση του θανάτου της 22χρονης αθλήτριας Φαίης Δημητριάδου. Η τοπική κοινωνία της Έδεσσας, του Α.Σ. Εδεσσαϊκός αλλά ο και γυμναστικός Σύλλογος Έδεσσας εκφράζουν την οδύνη τους για τον θάνατο της νεαρής αθλήτραις που σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο.

Ποια ήταν η Φαίη Δημητριάδου

Ήταν αθλήτρια του ΓΣ Έδεσσας, και πρωταθλήτρια Ελλάδας με διακρίσεις στις κατηγορίες Κ16 και Κ18 στα 400 μέτρα, ενώ είχε ξεκινήσει την ενασχόλησή της με τον αθλητισμό από την μικρή ηλικία των 5 ετών.

Ο Γυμναστικός Σύλλογος Έδεσσας αποχαιρέτησε με βαθιά οδύνη την αθλήτριά του:

«Πιο φτωχή η οικογένειά μας από σήμερα.

Με ανείπωτη θλίψη και συντριβή, η οικογένεια του Γ.Σ. Έδεσσας αποχαιρετά την αθλήτριά της, Δημητριάδου Φαίη.

Η ξαφνική και τραγική απώλειά της σε τροχαίο δυστύχημα αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στις καρδιές όλων μας και στον σύλλογό μας. Η 21 ετών Φαίη δεν ήταν μόνο μια ξεχωριστή αθλήτρια και πρωταθλήτρια Ελλάδος, αλλά ένα παιδί γεμάτο ήθος, χαμόγελο και φως.

Κάθε μέρα μαζί μας, από την ηλικία των 5 ετών, μέχρι που έφυγε να σπουδάσει.

Είναι πολύ άσχημο να χάνουμε τα παιδιά μας, γιατί για εμάς είναι παιδιά μας τόσο μέσα όσο και έξω από τα γήπεδα.

Οι προπονητές και οι συναθλητές της εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της.

Καλό ταξίδι στο φως, Φαιούλα. Θα είσαι πάντα μαζί μας σε κάθε διαδρομή».

Συλλυπητήρια από τον Εδεσσαϊκό

Τη θλίψη του για την απώλεια της 21χρονης εξέφρασε και ο Α.Σ. Εδεσσαϊκός, κάνοντας λόγο για μια απώλεια που αγγίζει ολόκληρη την πόλη και τον αθλητισμό της Έδεσσας.

Προπονητές, συναθλητές και άνθρωποι που τη γνώριζαν αποχαιρετούν τη νεαρή πρωταθλήτρια, η οποία πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής της μέσα στους χώρους του συλλόγου, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια και τους οικείους της.

Παράλληλα, η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους.