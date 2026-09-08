Πέθανε ξαφνικά στα 22 της η «Μις Αυστρία» Λουτσία Σίσιτς - Το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε από παιδί

Πέθανε η 22χρονη «Μις Αυστρία» σε ηλικία 22 ετών. Η Λουτσία Σίσιτς, από τη Βιέννη, είχε στεφθεί Μις Αυστρία το 2024 και στο παρελθόν είχε μιλήσει ανοιχτά για το πρόβλημα που αντιμετώπιζε με την καρδιά της.

Η νεαρή βασίλισσα της ομορφιάς είχε υποβληθεί σε επτά επεμβάσεις στην καρδιά, η πιο πρόσφατη τον χειμώνα του 2025. Η ίδια ήταν αισιόδοξη τότε, λέγοντας ότι θα μπορέσει για λίγα χρόνια να κάνει ένα διάλειμμα από τις θεραπείες.

Στο παρελθόν είχε αποκαλύψει πως σε μία από τις επεμβάσεις οι γιατροί χρειάστηκε να την επαναφέρουν στη ζωή περιγράφοντας την κατάστασή της ως «οριακή», ενώ περιέγραφε πως τα παιδικά της χρόνια δεν είχαν μείνει ανεπηρέαστα από την πάθησή της καθώς δεν μπορούσε να συμμετέχει σε δραστηριότητες στις οποίες έπαιρναν μέρος τα άλλα παιδιά.

Περίπου τρεις εβδομάδες πριν από τον θάνατό της, η Λουτσία είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες από τις διακοπές της στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, όπου η οικογένειά της έχει ρίζες.