ΕΦΕΤ: Αποσύρονται αράπικα φιστίκια από γνωστό σούπερ μάρκετ – Κρίθηκαν μη ασφαλή

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του Ε.Φ.Ε.Τ. στο πλαίσιο του Προγράμματος ‘Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε αφλατοξίνες Β1, Β2, G1 & G2’, προέβη σε δειγματοληψία του τροφίμου εμπορικής ονομασίας «Φυστίκι αράπικο ψημένο αλατισμένο από την Πελοπόννησο-η Αλφαβήτα κοντά στην ελληνική γη» των 250g με ανάλωση κατά προτίμηση πριν από: 26/02/2027 και αριθμό παρτίδας L260226.

Το προϊόν, εξετάστηκε από την Χημική Υπηρεσία Πειραιά της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους, της Α.Α.Δ.Ε., όπου διαπιστώθηκε ότι περιέχει αφλατοξίνη Β1 και σύνολο αφλατοξινών σε συγκεντρώσεις ψηλότερες από την προβλεπόμενες μέγιστες αποδεκτές συγκεντρώσεις και χαρακτηρίστηκε ως ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ.

To προϊόν επεξεργάζεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα για την ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Α.Ε.», από την επιχείρηση ‘ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.’, (ΞΗΡΟΚΑΡΠ), 4ο χλμ Αμφιλοχίας-Αγρινίου.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεσα ανάκληση του προϊόντος από την αγορά, ενώ ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Καλούνται οι καταναλωτές, οι οποίοι έχουν προμηθευτεί τo ανωτέρω προϊόν (φωτογραφία κάτωθι) να μην το καταναλώσουν.

