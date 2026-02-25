Εφιάλτης δίχως τέλος στον Έβρο: «Πνίγονται» τα Λάβαρα – Παραμένει στο «κόκκινο» ο συναγερμός

Σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας και «κόκκινο» συναγερμό βρίσκεται η περιφέρεια του Έβρου, με τον κίνδυνο εκτεταμένων πλημμύρων να παραμένει τουλάχιστον μέχτι την Παρασκευή. Οι τεράστιοι όγκοι νερού που κατεβαίνουν από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα δοκιμάζουν τις αντοχές των ανχωμάτων, θέτοντας σε διαρκή επιφυλακή Φέρες, Τυχερό, Σουφλί, Διδυμότειχο και Ορεστειάδα.

Εφιαλτική νύχτα στα Λάβαρα: To 112 και η ραγδαία άνοδος των υδάτων

Η θραύση του αναχώματος στο Αμόριο, μόλις 6χλμ από τα Λάβρα, σήμανε την αρχή ενός δραματικού 24ώρου. Στις δυο μιση τα ξημερώματα, οι κάτοικοι έλαβαν επείγον προειδοποιητικό μήνυμα από το 112.

Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα καθώς μέσα σε μόλις τρεις ώρες η σταθμη του νερού ανέβηκε 2,5 μέτρα.

Οι Αρχες ήχησαν τις σειρήνες και ειδοποιούσαν τον κόσμο πόρτα-πόρτα να βρίσκεται σε ετοιμότητα. Αν και η κατάσταση στα Λάβαρα προσώρας έχει σταθεροποιηθεί, ο βόρειος κόμβος του χωριού παραμένει κλειστός, με τα νερά από τον κάμπο να φτάνουν σε αρκετά σημεία ακόμη και τα 6 μέτρα. Παράλληλα, στο Διδυμότειχο, τεράστιες εκτάσεις δίπλα σε ανάχωμα έχουν ήδη βυθιστεί.

Η «ανάσα» από τα Βαλκάνια και ο συνεχιζόμενος κίνδυνος

Στο σταθμό μέτρησης του Πυθίου το νερό έχει πέσει στα 6,50 μέτρα από τα 6,82 που βρισκόταν χθες και 6,72 που βρισκόταν σήμερα, που σημαίνει ότι σημειώνεται μία σταθερή πτώση των υδάτων.

Αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι στη γειτονική χώρα, στη Βουλγαρία έχει σπάσει ένα ανάχωμα, έχει πλημμυρίσει μία μεγάλη έκταση, με αποτέλεσμα ο Έβρος να δίνει λιγότερα νερά στο ελληνικό έδαφος, όπως και στην Τουρκία, στην περιοχή της Αδριανούπολης, όπου και εκεί έχει σπάσει ένα ανάχωμα και εκεί εκτονώνεται η κατάσταση.

Τεράστιοι όγκοι νερού κατεβαίνουν κατά μήκος όλου του ποταμού Έβρου και κινδυνεύουν πεδιάδες, κάμποι και χωράφια και στις περιοχές του Σουφλίου, του Τυχερού, αλλά και του Πετάλου.