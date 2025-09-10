«Εφιάλτης» επί 12 χρόνια για 28χρονη στον Βόλο: Stalker πρώην την ακολουθούσε και την έφτυνε

Σε ποινή φυλάκισης καταδικάστηκε ένας 33χρονος άνδρας στον Βόλο, ο οποίος επί 12 χρόνια παρενοχλούσε συστηματικά τη 28χρονη -σήμερα- σύντροφό του, με υβριστικά συνθήματα σε τοίχους και διακινώντας πορνογραφικό υλικό στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με το Mega, ο 33χρονος έγραφε υβριστικά και άκρως συκοφαντικά μηνύματα με σπρέι για την πρώην σύντροφό του, την οποία γνώρισε πριν από 12 χρόνια, δηλαδή όταν ήταν ανήλικη και πιο συγκεκριμένα, 16 ετών.

«Ήμασταν μαζί για περίπου τέσσερις μήνες το 2012. Εγώ ήμουν μαθήτρια και είχαμε ερωτική σχέση η οποία δεν κράτησε πολύ. Του είχα ζητήσει τότε να χωρίσουμε. Εγώ τελείωσα το σχολείο μου, σπούδασα και πλέον εργάζομαι. Από τότε και μέχρι να φύγω για σπουδές, συνεχώς με ενοχλούσε, με ακολουθούσε στον δρόμο, με έβριζε, με έφτυνε, μου τηλεφωνούσε και μου ζητούσε να τα ξαναβρούμε» κατήγγειλε η 28χρονη στον Βόλο.

Λόγω των αλλεπάλληλων αρνήσεων της κοπέλας στον Βόλο, ο 33χρονος σήμερα έφτανε στο σημείο να γράφει συνθήματα στους τοίχους με τα στοιχεία και το τηλέφωνο της 28χρονης, να διακινεί στα social media «ροζ βίντεο» και να φοβίζει το θύμα του για ακόμα χειρότερες καταστάσεις, σε περίπτωση που τον είχε καταγγείλει στην αστυνομία.

«Κυκλοφορούσαν διάφορα βιντεάκια πορνογραφικού χαρακτήρα στο διαδίκτυο και έβγαινε και έλεγε πως είναι η 28χρονη» σημείωσε ο δικηγόρος της νεαρής. Μάλιστα, σε ένα από τα μηνύματα στους τοίχους έγραψες στα αγγλικά: «Παντρέψου με ή πέθανε».

«Μία φορά με βρήκε στην πόλη που σπούδαζα και με έπιασε σφιχτά από πίσω αγκαλιά και δεν με άφηνε μέχρι που άρχισα να φωνάζω. Φοβήθηκε και έφυγε. Είχα αναφέρει τότε το συμβάν σε αστυνομικό τμήμα» συνέχισε η 28χρονη στον Βόλο.

Κατά τη διάρκεια της δίκης του, ισχυρίστηκε πως πρόκειται περί υπερβολές, όμως φωτογραφίες που ήρθαν στη δημοσιότητα, διέψευσαν τον ισχυρισμό του και καταδικάστηκε σε φυλάκιση.