Μενού

Εφιάλτης για 44χρονη στη Θεσσαλονίκη: Την βίαζε και την κρατούσε αιχμάλωτη σε διαμέρισμα

Εφιαλτικές ήταν οι στιγμές που ζούσε μια 44χρονη στη θεσσαλονίκη.

Reader symbol
Newsroom
emfilivia
  • Α-
  • Α+

Εφιαλτικές στιγμές φέρεται να έζησε μια 44χρονη γυναίκα από τη Βουλγαρία στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η ίδια στις Αρχές. Όπως ισχυρίστηκε, ο 45χρονος άνδρας, με τον οποίο γνωρίστηκε τον περασμένο Ιούνιο και αποφάσισε να συζήσει, την κρατούσε παράνομα σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, την κακοποιούσε και τη βίαζε κατ’ εξακολούθηση.

Η γυναίκα κατήγγειλε, επίσης, ότι ο 45χρονος της έριχνε φαρμακευτικές ουσίες στο φαγητό και της είχε αφαιρέσει την αστυνομική ταυτότητα.

Ο φερόμενος ως δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό, αρπαγή, υπεξαγωγή εγγράφων, σωματική βλάβη, απειλή και κλοπή.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο 45χρονος υπέβαλε μήνυση κατά της 44χρονης για ψευδή καταμήνυση. Η γυναίκα συνελήφθη επίσης, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή του Εισαγγελέα.

Την υπόθεση διερευνά η Ασφάλεια Θεσσαλονίκης, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξουν περισσότερο φως στους ισχυρισμούς των δύο πλευρών.

Πηγή: thestival.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ