Εφιάλτης για 44χρονη στη Θεσσαλονίκη: Την βίαζε και την κρατούσε αιχμάλωτη σε διαμέρισμα

Εφιαλτικές στιγμές φέρεται να έζησε μια 44χρονη γυναίκα από τη Βουλγαρία στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η ίδια στις Αρχές. Όπως ισχυρίστηκε, ο 45χρονος άνδρας, με τον οποίο γνωρίστηκε τον περασμένο Ιούνιο και αποφάσισε να συζήσει, την κρατούσε παράνομα σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, την κακοποιούσε και τη βίαζε κατ’ εξακολούθηση.

Η γυναίκα κατήγγειλε, επίσης, ότι ο 45χρονος της έριχνε φαρμακευτικές ουσίες στο φαγητό και της είχε αφαιρέσει την αστυνομική ταυτότητα.

Ο φερόμενος ως δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό, αρπαγή, υπεξαγωγή εγγράφων, σωματική βλάβη, απειλή και κλοπή.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο 45χρονος υπέβαλε μήνυση κατά της 44χρονης για ψευδή καταμήνυση. Η γυναίκα συνελήφθη επίσης, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή του Εισαγγελέα.

Την υπόθεση διερευνά η Ασφάλεια Θεσσαλονίκης, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξουν περισσότερο φως στους ισχυρισμούς των δύο πλευρών.

Πηγή: thestival.gr