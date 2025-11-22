Μενού

Εφημερεύοντα φαρμακεία σήμερα Σάββατο 22 Νοεμβρίου

Τα φαρμακεία που εφημερεύουν την Σάββατο 22 Νοεμβρίου.

Reader symbol
Newsroom
Φαρμακείο στην Αθήνα
Φαρμακείο στην Αττική πουλούσε ληγμένα φάρμακα | EUROKINISSI / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
  • Α-
  • Α+

 Δείτε ποια φαρμακεία εφημερεύουν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε όλες τις πόλεις της χώρας, σήμερα, Σάββατο 22 Νοεμβρίου, και για όλο το 24ωρο. Ποια είναι ανοικτά και το βράδυ.

Αναλυτικά, με χάρτες, τα Εφημερεύοντα φαρμακεία της Αττικής μπορείτε να δείτε και εδώ.

Εφημερεύοντα φαρμακεία στη Θεσσαλονίκη

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ