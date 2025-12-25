Έφοδος στη Θεσσαλονίκη για βεγγαλικά: Συνελήφθη 46χρονος που τα διέθετε παράνομα

Στη σύλληψη ενός 46χρονου προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας σε περιοχή του Δήμου Θέρμης.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο άνδρας, ιδιοκτήτης καταστήματος ψιλικών, ζαχαρωδών και καπνικών ειδών, διέθετε προς πώληση 57 συσκευασίες πυροτεχνικών κατασκευών χωρίς την απαιτούμενη άδεια, παραβαίνοντας τη νομοθεσία περί βεγγαλικών.
Το συμβάν έγινε χθες και όπως επισημαίνεται σε σημερινή της ανακοίνωση η αστυνομία, η υπόθεση εξετάζεται περαιτέρω από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.
