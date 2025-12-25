Μενού

Έφοδος στη Θεσσαλονίκη για βεγγαλικά: Συνελήφθη 46χρονος που τα διέθετε παράνομα

Ένας 46χρονος κατηγορείται για παράνομη διακίνηση βεγγαλικών στην Θεσσαλονίκη και συνελήφθη καθώς διέθετε προς πώληση 57 συσκευασίας πυροτεχνημάτων.

Περιπολικό | ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Στη σύλληψη ενός 46χρονου προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας σε περιοχή του Δήμου Θέρμης.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο άνδρας, ιδιοκτήτης καταστήματος ψιλικών, ζαχαρωδών και καπνικών ειδών, διέθετε προς πώληση 57 συσκευασίες πυροτεχνικών κατασκευών χωρίς την απαιτούμενη άδεια, παραβαίνοντας τη νομοθεσία περί βεγγαλικών.

Το συμβάν έγινε χθες και όπως επισημαίνεται σε σημερινή της ανακοίνωση η αστυνομία, η υπόθεση εξετάζεται περαιτέρω από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

