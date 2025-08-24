Έφτασαν οι Βίκινγκς στη Θεσσαλονίκη; - Η άλωση της πόλης από τους Νορμανδούς

Η πόλη της Θεσσαλονίκης γνώρισε τρεις μεγάλες αλώσεις καθώς η στρατηγική της θέση, ιδιαίτερα στα βυζαντινά χρόνια, την έκαναν στόχο επιθέσεων ώστε να καταλάβουν τον έλεγχό της.

Ιστορικά, η πρώτη μεγάλη άλωση ήταν το 904 από τους Σαρακηνούς. Η πόλη λεηλατήθηκε και της πήρε πολλά χρόνια ώστε να επανέλθει. Παρ' όλ' αυτά ο 10ος και οι αρχές του 11ου αιώνα χαρακτηρίσθηκαν ως περίοδος αναδόμησης.

Διαβάστε ακόμη: Γιατί οι Βίκινγκς δεν λεηλάτησαν ποτέ την Κωνσταντινούπολη: Οι Ρως, το Υγρό Πυρ και οι Βάραγγοι

Η άλωση της Θεσσαλονίκης από τους Νορμανδούς

Η δεύτερη άλωσή της έγινε τον 12ο αιώνα από τους Νορμανδούς, που μετά από ολιγοήμερη πολορκία κατάφεραν να μπουν στην πόλη και επιδόθηκαν σε σφαγές και φρικαλεότητες, θανατώνοντας 7.000 Θεσσαλονικείς.

Όπως σημειώνει η ιστοσελίδα byzantium, στις 15 Αυγούστου 1185 οι Νορμανδοί έφτασαν στη Θεσσαλονίκη και άρχισαν την πολιορκία της από ξηρά και θάλασσα. Οι κάτοικοι της πόλης αντιστάθηκαν, αλλά η ανικανότητα του διοικητή Δαυίδ Κομνηνού («ανίκανος και γυναικών θηλύτερος και των ελάφων δειλότερος», κατά τον Χωνιάτη) σε συνδυασμό με την αργοπορία των ενισχύσεων από την Κωνσταντινούπολη, οδήγησαν στην κατάρρευση της άμυνας.

Όπως αναφέρει ο Χωνιάτης, oι Βυζαντινές ενισχύσεις απέτυχαν να συντονιστούν και μόνο δύο μικρές στρατιωτικές μονάδες υπό τον Θεόδωρο Χουμνο και τον Ιωάννη Μαυροζούμη κατόρθωσαν να μπουν στην πόλη.

Διαβάστε ακόμη: Πώς ο Χριστιανισμός «τελείωσε» τους Vikings: Από τη Valhalla στον Παράδεισο

Μέσα σε λίγες μέρες οι Νορμανδοί μπόρεσαν να υπονομεύσουν τμήμα του ανατολικού τείχους και να δημιουργήσουν ένα ρήγμα από όπου τελικά μπήκαν στην πόλη και την κυρίευσαν στις 24 Αυγούστου. Ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Ευστάθιος αναφέρει ότι οι απώλειες των κατοίκων ανήλθαν σε 7.000, ενώ οι Νορμανδοί, μετά από αυτή την επιτυχία, έχασαν την πειθαρχία τους και επιδόθηκαν σε λαφυραγωγίες σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα.

Η καταστροφή συγκλόνισε τους Βυζαντινούς και οδήγησε στην εκθρόνιση του Ανδρόνικου Κομνηνού. Η σφαγή βάθυνε το χάσμα ανάμεσα στους ορθόδοξους Έλληνες και του Λατίνους. Οι Νορμανδοί αποχώρησαν μετά από την ήττα τους στο Δημητρίτσι.

Ποιοι ήταν οι Νορμανδοί

Παρότι δεν υπάρχουν ιστορικά στοιχεία πως στον (σημερινό) ελλαδικό χώρα υπήρξαν επιθέσεις από Βίκινγκς, οι Νορμανδοί είναι ουσιαστικά απόγονοί τους. Έχουμε αναφερθεί και στο παρελθόν στη σχέση που είχαν οι Βίκινγκς με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, με αποκορύφωμα τη Βαράγγειο Φρουρά που ήταν ουσιαστικά μισθοφορικός στρατός από Βόρειους που υπερασπίζονταν τα σύνορα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

Διαβάστε ακόμη: Βάραγγοι: Οι Βίκινγκς που έγιναν σωματοφύλακες στο Βυζάντιο και «γέννησαν» τη Ρωσία

Οι Νορμανδοί εμφανίστηκαν στο πρώτο μισό του 10ου αιώνα, αρχικά στην περιοχή που σήμερα ονομάζεται Νορμανδία και προερχόταν από Βίκινγκ κατακτητές της περιοχής.

Έπαιξαν σημαντικό ρόλο σε όλη την Ευρώπη, αλλά και στην Ανατολή: Από το Δουκάτο της Νορμανδίας στην πατρίδα τους, στη Σικελία και τη Νότια Ιταλία, αλλά και σε άλλες περιοχές του Βυζαντίου (Ήπειρος, Μακεδονία), στην κατάκτηση της Αγγλίας, στις ηγεμονίες των Σταυροφορικών κρατών της Ανατολής, της Ουτρεμέρ, αλλά και στην Κύπρο.