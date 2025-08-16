Εγκαταλελειμμένα οχήματα στην Αθήνα: Η διαδικασία και ο χρόνος απομάκρυνσής τους

Χιλιάδες εγκαταλελειμμένα οχήματα παραμένουν στους δρόμους της χώρας, αρκετά εκ των οποίων για αρκετά έτη. Ο Δήμος Αθηναίων υπενθυμίζει τη διαδικασία αίτησης για την απομάκρυνσή τους, η οποία μπορεί όμως να κρατήσει αρκετούς μήνες.

Ως εγκαταλελειμμένα θεωρούνται τα οχήματα με ή χωρίς πινακίδες, που βρίσκονται ακινητοποιημένα για περισσότερες από 90 ημέρες σε δημόσιο χώρο. Πέρα του ότι καταλαμβάνουν θέσεις στάθμευσης, τα παρατημένα αυτοκίνητα αποτελούν εστίες μόλυνσης.

Η διαδικασία για αίτημα άρσης

Οι κάτοικοι μπορούν να υποβάλουν αίτημα μέσω της δωρεάν εφαρμογής για κινητά Novoville. Μπορούν επίσης να λάβουν πληροφορίες στο 210 3470763 ή στην 24ωρη γραμμή επικοινωνίας 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο).

Χρειάζονται:

ο αριθμός πινακίδων (αν υπάρχουν)

το χρώμα του οχήματος

η μάρκα του οχήματος (προαιρετικά)

η ακριβής διεύθυνση (οδός και αριθμός)

φωτογραφία του οχήματος με ξεκάθαρη τη θέση του στον χώρο

Η διαδικασία απομάκρυνσης από τον Δήμο Αθηναίων

Ο υπάλληλος του Δήμου εντοπίζει το όχημα. Μετά από 90 ημέρες από τον εντοπισμό του - και εφόσον το όχημα βρίσκεται στην ίδια θέση - ο υπάλληλος του Δήμου θα κολλήσει το ειδικό ειδοποιητήριο.

Αναζητείται ο ιδιοκτήτης του οχήματος μέσω του Υπουργείο Μεταφορών. Ταυτόχρονα ενημερώνονται και το Υπουργείο Οικονομικών και οι υπηρεσίες ασφαλείας.

Η υπηρεσία του Δήμου ειδοποιεί τον ιδιοκτήτη

45 ημέρες μετά την επικόλληση του ειδοποιητηρίου γίνεται απομάκρυνση του οχήματος (εφόσον βρίσκεται στη θέση εντοπισμού και έχουν ολοκληρωθεί οι νόμιμες διαδικασίες)

Τα εγκαταλελειμμένα οχήματα παραδίδονται για ανακύκλωση στον ανάδοχο φορέα συλλογής ΟΤΚΖ (Οχήματα στο Τέλος Κύκλου Ζωής).