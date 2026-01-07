Εγνατία οδός: Αποκλεισμό σε Σιάτιστα και Φιλώτα αποφάσισαν οι αγρότες

Σε 48ωρο αποκλεισμό στη Μπάρα Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, προχωρούν από αύριο στις 11:00 το πρωί οι παραγωγοί της Δυτικής Μακεδονίας, όπως αποφασίστηκε στη σημερινή γενική συνέλευση, ύστερα από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης και στο πλαίσιο των αποφάσεων της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στα Μάλγαρα.

Παράλληλα, για αύριο αποφάσισαν και αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων οδών από τις 12:00 έως τις 16:00.

Οι παραγωγοί έχουν ζητήσει συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και δηλώνουν έτοιμοι για διάλογο και με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και την ηγεσία των συναρμόδιων υπουργείων, «αλλά με τους δρόμους κλειστούς», όπως λένε χαρακτηριστικά.

Αντίστοιχα, σε 48ωρο αποκλεισμό από τις 10:00 το πρωί της ίδιας ημέρας προχωρούν οι παραγωγοί στο μπλόκο του κόμβου Φιλώτα, επίσης επί της Εγνατίας Οδού.

Στο μπλόκο συμμετέχουν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, μέλη του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδαίας και της Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας, καθώς και του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Αμυνταίου, ενισχύοντας τις κινητοποιήσεις για την προάσπιση του πρωτογενούς τομέα.