«Εγώ γελάω με αυτά, παίρνω ποπκόρν»: Τι απαντά ο Αλέξανδρος Τσουβέλας για την μήνυση από ιερείς

Δηλώσεις για την μήνυση που κατέθεσαν ιερείς μετά την δημοσίευση βίντεο, αποσπάσματος από την παράστασή του, έκανε ο κωμικός Αλέξανδρος Τσουβέλας στο STAR.

«Έχω ενημερώσει τον δικηγόρο μου, έχω πάρει τις κατάλληλες νομικές οδούς και ακολουθεί μια νόμιμη διαδικασία», δήλωσε ο κωμικός στην εκπομπή Breakfast@Star.

Μετά το viral βίντεο που δημοσιεύτηκε από την αυθόρμητη αντίδραση του Αλέξανδρου Τσουβέλα όταν ιερέας διέκοψε την παράστασή του στην Στυλίδα, ο γνωστός κωμικός δέχθηκε μήνυση από δύο ιερείς, υπεύθυνοι του Χριστιανικού Σωματείου «Ορθόδοξη Πορεία» επικαλούμενοι παράβαση στον αντιρατσιστικό Νόμο.

Αρχικά ο κωμικός, ο πατέρας του οποίου είναι ιερωμένος, όταν είδε τον ιερέα να εμφανίζεται σε ένα υπερυψωμένο σημείο πίσω του , έκανε τον σταυρό του και είπε: «Εν τω μεταξύ δεν θα ήταν ωραίο να τον έβλεπα μόνο εγώ και να έρθει να με πάρει;».

Κατά την διάρκεια αποχώρησής του, ο κωμικός έκανε μια χειρονομία που μπορεί να θεωρηθεί προσβλητική για τη γενετήσια αξιοπρέπεια, ενώ τη συνόδευσε με βωμολοχίες.

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας εξήγησε πως ο ιερέας δεν ήταν μέρος της παράστασης και ήταν κανονικός ιερέας που είχε έρθει να παρακολουθήσει την παράσταση.

«Στην αρχή είπαν ότι τον έβαλα εγώ σαν ψευτόπαπα, αλλά είναι κανονικός ιερέας», δήλωσε.

«Το γεγονός ότι ένας άσχετος κάνει μια μήνυση δεν σημαίνει ότι εκπροσωπεί την εκκλησία», ανέφερε ο κωμικός

Ο κωμικός δήλωσε για το περιστατικό πως είναι για αυτόν «άλλη μια μέρα στην δουλειά», τονίζοντας ότι: «Ήταν μια εκπληκτική βραδιά, δεν μπορεί να την αμαυρώσει κάποιος με το ζόρι».

«Το γεγονός ότι ένας άσχετος κάνει μια μήνυση δεν σημαίνει ότι εκπροσωπεί την εκκλησία», συμπλήρωσε ο κωμικός. Σε ερώτηση αν ο πατέρας του που είναι ιερέας είδε το βίντεο, απάντησε:

«Ο πατέρας μου γελούσε, γιατί ξέρει ότι η πρόθεσή μου δεν είναι να προσβάλω κάποιον». Επιπλέον εξήγησε πως ο συγκεκριμένος ιερέας είναι πολύ αγαπητός στην τοπική κοινωνία και ότι «οι ιερείς είναι άνθρωποι και πρέπει να γίνονται ένα με τον λαό».

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας αποκάλυψε πως επικοινώνησε με τον ιερέα μετά το συμβάν , ο οποίος απολογήθηκε στον κωμικό για την αναστάτωση που προκλήθηκε. «Του είπα «Δεν μου έχεις κάνει κάνει κάτι, ήταν μια πολύ ωραία βραδιά», είπε.

Καταλήγοντας ο κωμικός δήλωσε για τέτοιου είδους περιστατικά: «Εγώ γελάω με αυτά, παίρνω ποπκόρν»