Αν έχεις 10 τ.μ. στην Αθήνα είσαι πλούσιος - Το ράλι στα ενοίκια των θέσεων πάρκινγκ

Η εύρεση πάρκινγκ στην Αθήνα έχει μετατραπεί σε σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες. Με τους δρόμους ασφυκτικά γεμάτους, τα ΙΧ να αυξάνονται και τη διαθεσιμότητα να εξαφανίζεται, οι τιμές στα πάρκινγκ έχουν σημειώσει εξωφρενική αύξηση 478% σε σχέση με το 2019, προκαλώντας φόβους για ντόμινο ανατιμήσεων στην αγορά.

Πόσο πωλούνται τα τετραγωνικά:

Γλυφάδα (12 τ.μ.): 50.000€

Καισαριανή (18 τ.μ.): 40.000€

Δήμος Ζωγράφου (10 τ.μ. κλειστό): 35.000€

Ελληνικό (28 τ.μ.): 50.000€

Το σοκ της 6ετίας (2020 vs 2026):

Η άνοδος στις γειτονιές της Αθήνας κόβει την ανάσα:

Νέος Κόσμος (13 τ.μ.): Από 13.000€ στα 30.000€ (+130,77%)

Ιλίσια (10 τ.μ.): Από 18.000€ στα 40.000€ (+122,22%)

Κυψέλη (10 τ.μ.): Από 10.000€ στα 20.000€ (+100%)

Λόγω της κρίσης, πολλοί ιδιοκτήτες επιλέγουν πλέον να νοικιάζουν τις θέσεις τους μόνο για συγκεκριμένες ημέρες και ώρες. Την ίδια στιγμή, οι επιχειρήσεις πάρκινγκ βλέπουν τα κέρδη τους να εκτοξεύονται, καθώς η ημερήσια στάθμευση και το παρκάρισμα με την ώρα αποδεικνύονται πολύ πιο προσοδοφόρα.