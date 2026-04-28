Νέο περιστατικό βίας για θέση πάρκινγκ: Πιάστηκαν τα χέρια στο Γαλάτσι

Νέο περιστατικό βίας για μία θέση πάρκινγκ καταγράφεται, αυτή τη φορά στην περιοχή του Γαλατσίου. Αποτέλεσμα ήταν να καταλήξει ένας άνδρας στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΑΝΤ1, το συμβάν έλαβε χώρα το μεσημέρι της Δευτέρας (27/04), όταν δύο άνδρες πιάστηκαν στα χέρια για τη στάθμευση.
Γίνεται λόγος για δύο άτομα, 45 και 55 ετών, που τσακώθηκαν άγρια για το ποιος θα πάρει την - δυσεύρετη στην περιοχή - θέση.
Από το συμβάν, τραυματίστηκε ο 45χρονος, που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να λάβει τις πρώτες βοήθειες.
Μετά από έρευνα, στην κατοχή του 55χρονου βρέθηκε σουγιάς και σιδερογροθιά.
Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τους δύο άνδρες για το αδίκημα σωματικής βλάβης και εξύβρισης ενώ εις βάρος του 55χρονου άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία και για το νόμο περί όπλων.
Σημειώνεται πως το συμβάν έρχεται μετά το ανάλογο, στο Παγκράτι, όπου ένας οδηγός μηχανής επιτέθηκε σε οδηγό αυτοκινήτου γιατί του πήρε τη θέση, με αποτέλεσμα να της προκαλέσει κάταγμα.
