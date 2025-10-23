Μενού

Εικόνες καταστροφής στη Μεσσηνία από την κακοκαιρία: Ποτάμια οι δρόμοι - Απεγκλωβισμοί οδηγών

Κακοκαιρία έπληξε το βράδυ της Ττεάρτης τη Μεσσηνία, αφήνοντας πίσω της μεγάλα προβλήματα.

Κακοκαιρία στη Μεσσηνία | @ForecastGreece / X
Εικόνες καταστροφής άφησε πίσω της η κακοκαιρία στον παραλιακό δρόμο της Τερψιθέας στη Μεσσηνία, με τα προβλήματα που έχουν προκληθεί στο παράλιο μέτωπο και το παράπλευρο δίκτυο επικοινωνίας είναι πολύ σοβαρά.

Σύμφωνα με το best-tv.gr, η πρόσβαση σε σπίτια έχει αποκοπεί, αγωγοί έχουν σπάσει και άλλα πολλά έχουν ήδη καταγραφεί, ενώ μεταξύ των περιοχών που αντιμετώπισαν δυσκολίες ήταν το Χαλαζόνι, η Φαρακλάδα, ο Αγρίλης και η Τερψιθέα, ενώ τα δύο γεφύρια στον Ξηρόκαμπο Κυπαρισσίας γκρεμίστηκαν.

Η Πυροσβεστική δέχθηκε το βράδυ της Τετάρτης κλήσεις για απεγκλωβισμούς οδηγών από ακινητοποιημένα οχήματα σε πλημμυρισμένα σημεία, καθώς και για αντλήσεις υδάτων από κατοικίες.

