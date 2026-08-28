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Εικόνες που μαγεύουν από την Πανσέληνο του Αυγούστου - Το Φεγγάρι του Οξύρρυγχου φώτισε τον νυχτερινό ουρανό

Ένα εντυπωσιακό θέαμα στους ρομαντικούς, αλλά και τους λάτρεις των ουράνιων φαινομένων χαρίζει απόψε η Πανσέληνος του Αυγούστου.

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Πανσέληνος Αυγούστου
Πανσέληνος Αυγούστου | ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI
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Ένα εντυπωσιακό θέαμα στους ρομαντικούς, αλλά και τους λάτρεις των ουράνιων φαινομένων χαρίζει απόψε η Πανσέληνος του Αυγούστου.

Γνωστή ως «φεγγάρι του Οξύρρυγχου» η πανσέληνος φώτισε τον νυχτερινό ουρανό.

Πανσέληνος Αυγούστου
Πανσέληνος Αυγούστου | ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ/EUROKINISSI
Πανσέληνος Αυγούστου
Πανσέληνος Αυγούστου | ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI
Πανσέληνος Αυγούστου
Η Πανσέληνος του Αυγούστου πάνω από τη Θεσσαλονίκη | ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Απόψε 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα υποδέχονται τους επισκέπτες με ελεύθερη είσοδο, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία γνωριμίας με την πολιτιστική μας κληρονομιά, κάτω από το φως του αυγουστιάτικου φεγγαριού.

Στο πλαίσιο του εορτασμού πραγματοποιούνται εκδηλώσεις σε 61 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία, ενώ 65 ακόμη χώροι θα παραμείνουν ανοιχτοί για το κοινό με ελεύθερη είσοδο, από τις 19:30/20:00 έως 23:00/24:00.

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