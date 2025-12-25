Είναι οι άγιες ημέρες ή έγινε συνήθεια; Μόλις 8 θετικά αλκοτέστ σε 2.000 ελέγχους στην Αθήνα

Έξι συνεργεία της Τροχαίας αναπτύχθηκαν το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων σε κομβικά σημεία της Αττικής, στο πλαίσιο εντατικών ελέγχων για κατανάλωση αλκοόλ.

Στο κλιμάκιο που βρισκόταν στη συμβολή Αιόλου και Σταδίου, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν συνολικά 2.000 αλκοτέστ από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης έως τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Σύμφωνα με τον αστυφύλακα, που μίλησε στην ΕΡΤ, από τα 2.000 τεστ μόνο 8 βρέθηκαν πάνω από τα επιτρεπτά όρια.

Όπως διευκρίνισε, σχεδόν όλοι οι παραβάτες εντοπίστηκαν στην πρώτη βαθμίδα (0,24–0,40 mg/L), ενώ δεν καταγράφηκε καμία περίπτωση δεύτερης ή τρίτης κλίμακας.

Ο ίδιος σημείωσε ότι αρκετοί οδηγοί επέλεξαν να μετακινηθούν με ταξί, έχοντας στο μυαλό τους τόσο την αυστηροποίηση της νομοθεσίας όσο και την αυξημένη παρουσία της Τροχαίας στους δρόμους.

Όσον αφορά τη διαδικασία, κανένα όχημα δεν περνά χωρίς έλεγχο. Σε κάθε ανίχνευση αλκοόλ, ακόμη και χαμηλής ποσότητας, ο οδηγός υποβάλλεται σε δεύτερη, κύρια μέτρηση μετά από 15 λεπτά για την ακριβή επιβεβαίωση του ποσοστού.

Τέλος, ο αστυφύλακας υπενθύμισε τις ποινές που προβλέπει η νομοθεσία:

Πρώτη βαθμίδα (0,24–0,40 mg/L): πρόστιμο 350€ και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες

Δεύτερη βαθμίδα (0,40–0,60 mg/L): πρόστιμο 700€ και αφαίρεση διπλώματος για 90 ημέρες

Τρίτη βαθμίδα (0,60 mg/L και άνω): πρόστιμο 1.200€, αφαίρεση διπλώματος για 180 ημέρες και αυτόφωρη διαδικασία