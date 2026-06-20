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Ειρήνη Μουρτζούκου: «Απολάμβανε να σκοτώνει» - Κόλαφος η εισαγγελική πρόταση για τους τρεις φόνους παιδιών

Η εισαγγελέας ζητά την παραπομπή της Ειρήνης Μουρτζούκου και για τους τρεις φόνους, επισημαίνοντας πως «δεν συνδέεται συναισθηματικά με κανέναν και τίποτα».

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Ειρήνη Μουρτζούκου
Ειρήνη Μουρτζούκου | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ/ILIALIVE.GR/EUROKINISSI
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Κόλαφος η εισαγγελική πρόταση για την υπόθεση της δολοφονίας τριών βρεφών για την οποία έχει προφυλακιστεί η Ειρήνη Μουρτζούκου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει του Mega, η εισαγγελέας ζητά την παραπομπή της προφυλακισθείσας και για τους τρεις φόνους, επισημαίνοντας πως «απολάμβανε να σκοτώνει πρόσωπα του περιβάλλοντός της, χωρίς ενοχές».

Η εισαγγελέας επισήμανε πως η κατηγορούμενη δεν έχει καμία συναισθηματική σύνδεση με κανέναν και τίποτα και αποζητούσε τον έλεγχο.

«Δεν συνδέεται συναισθηματικά με κανέναν και τίποτα. Αναζητά την αίσθηση της εξουσίας, της επιβολής και της παντοδυναμίας» ανέφερε, ειδικότερα. 

Σημειώνεται πως η Ειρήνη Μουρζούκου είναι προφυλακισμένη στις φυλακές Κορυδαλλού και αναμένεται το βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου για την παραπομπή της σε δίκη. 

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