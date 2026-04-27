Ειρήνη Μουρτζούκου: Στην ανακρίτρια για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Στην ανακρίτρια Αμαλιάδας οδηγήθηκε σήμερα, Δευτέρα (27/04), η Ειρήνη Μουρτζούκου, για να απολογηθεί σχετικά με τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη τον Αύγουστο του 2024.

Σε βάρος της 25χρονης έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση για τον συγκεκριμένο θάνατο, ενώ παραμένει προφυλακισμένη για άλλες τρεις παιδοκτονίες.

Σημειώνεται πως η Ειρήνη Μουρτζούκου παραμένει προσωρινά κρατούμενη στις φυλακές Κορυδαλλού, αλλά επιμένει στην αθωότητά της.

Όσον αφορά στον θάνατο του Παναγιωτάκη, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως ο θάνατός του είναι αποτέλεσμα ασφυξίας, γεγονός που οδήγησε στην τέταρτη ποινική δίωξη για την κατηγορούμενη.