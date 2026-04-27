Ειρήνη Μουρτζούκου: «Έβαζαν το παιδί στο πλυντήριο όσο σπάραζε στο κλάμα» - Όσα αποκάλυψε στην απολογία της

Επιμένοντας στην αθωότητα της, η Ειρήνη Μουρτζούκου που κατηγορείται για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη, τον Αύγουστο του 2024, στην απολογία της υποστήριξε ότι υπέστη χειραγώγηση από την Καλλιόπη και την μητέρα της.

Συγκεκριμένα, η 25χρονη κάνει λόγο για «σατανικό σχέδιο» σε βάρος της για να φανεί ένοχη και ζητάει από την ανακρίτρια να κληθεί να εξεταστεί μαζί με την Καλλιόπη αλλά και με τους υπόλοιπους εμπλεκομένους, ώστε να διαλευκανθεί ο ρόλος του καθενός και να αποκατασταθεί η αλήθεια.

Παράλληλα, παραθέτει νέα αποκαλυπτικά στοιχεία για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει τη χώρα.

«Η αλήθεια είναι πως από την ημέρα που πέθανε ο Παναγιωτάκης, από τις 5/8/2024 έως και τον Ιούνιου του 2025 κατοικούσα στο σπίτι της Καλλιόπης και της μητέρας της στην Αμαλιάδα.. Εξαιρείται η περίοδος που είχαν πάει στη Ζάκυνθο για δουλειά και εγώ έμεινα πίσω για να μαζέψω χρήματα για το ενοίκιο του θερινού καταλύματος. Μετά πήγα και εγώ στη Ζάκυνθο.. Ζητώ την άρση απορρήτου επικοινωνιών μεταξύ μας και για το χρονικό διάστημα από 21/07/2024 έως 06/07/2025», είπε αρχικά η ίδια προσθέτοντας:

«Από συνομιλίες μου με την Καλλιόπη προκύπτει η κοινή μας διαμονή στο σπίτι της μέχρι τον Ιούνιο του 2025, η ύπαρξη ερωτικών σχέσεων μεταξύ μας και η χειραγώγησή μου σχετικά με το τι θα έλεγα σε δημόσιες εμφανίσεις μου. Αυτό από μόνο του καταρρίπτει τους ισχυρισμούς ότι με θεωρούσε δολοφόνο του παιδιού της».

«Μου είχε ζητήσει να εκπορνευτώ για να βρούμε λεφτά να μείνουμε μαζί»

Η Ειρήνη Μουρτζούκου στη συνέχεια αποκάλυψε ότι η Καλλιόπη της είχε ζητήσει να εκπορνευτεί προκειμένου να βρουν χρήματα για να ενοικιάσουν μαζί σπίτι αλλά και πως της έστελνε οικονομικά εμβάσματα. «Μου είχε ζητήσει να εκπορνευτώ για να βρούμε λεφτά να μείνουμε μαζί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, είπε ότι παραθέτει στιγμιότυπα, στα οποία φαίνονται τόσο η Καλλιόπη όσο και η μητέρα της φαίνονται να κακοποιούν τον Παναγιωτάκη. «Έβαζαν το παιδί στο πλυντήριο, ενώ αυτό σπάραζε στο κλάμα».

«Θα μπορέσω να αποδείξω ότι η Καλλιόπη και η μητέρα της είχαν συζητήσει το ενδεχόμενο να πουλήσουν το παιδί. Μάλιστα είχαν γίνει επαφές με υποψήφιους αγοραστές ενώ τον είχαν πάει σε γιατρό για να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας του», πρόσθεσε.

Μάλιστα η ίδια υποστήριξε, ότι η Καλλιόπη την είχε απειλήσει ότι θα την σκοτώσει αν της «ξέφευγε το παραμικρό», λέγοντας της πως «εάν μιλήσω γι αυτό θα με βρουν σε χαντάκι»΄.