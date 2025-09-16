Ειρήνη Μουρτζούκου για τη μητέρα της: «Σε ηλικία 10 ετών βιάστηκα από συγγενή της - Με εξέδιδε από τα 15»

Σε νέες δηλώσεις προχώρησε σήμερα (16/09) η Ειρήνη Μουρτζούκου αποκαλύπτοντας ότι η μητέρα της την εξέδιδε από τα 15 της χρόνια και ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά σε ηλικία 10 ετών από συγγενικό της πρόσωπο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», στο Star, η Ειρήνη Μουρτζούκου δήλωσε: «Η παιδική μου ηλικία ήταν άθλια, δεν εύχομαι σε οποιονδήποτε άνθρωπο να περάσει όσα πέρασα εγώ. Ο πατέρας μου ήταν αναγκασμένος να εργάζεται νυχθημερόν για να μπορούμε να διαβιούμε, φτωχικά αλλά με αξιοπρέπεια.

Αντιθέτως η μητέρα μου, όχι μόνο δεν εργαζόταν αλλά κυριολεκτικά η καθημερινή εικόνα που είχα μεγαλώνοντας ήταν: καφές, τσιγάρα και υπολογιστής -internet. Ουδέποτε ασχολήθηκε μαζί μου ή με τα αδέφια μου. Αντιθέτως, για αυτήν ήμασταν βάρος που δεν της επιτρέπαμε να ζήσει τη ζωή της και αυτές είναι δικές της εκφράσεις.

Οι εικόνες από την παιδική μου ηλικία είναι η γιαγιά μου να τρέχει συνεχώς για τα πάντα και ο θείος μου να τρέχει από άλλη πόλη στο σπίτι μας για να δει εμένα και τα αδέλφια μου και η μητέρα μου να απουσιάζει για ''δουλειές''. Συνεχώς αναζητούσα την αγάπη της μητέρας μου, τη μητρική αγκαλιά, ένα απλό χάδι.

Αντιθέτως το μόνο που λάμβανα από αυτήν σε συστηματική καθημερινή βάση ήταν ξύλο, χειροδικίες, τιμωρίες, ψυχική κακοποίηση αλλά και σωματική.

Σε ηλικία μόλις 10 ετών βιάστηκα από στενό συγγενή της μητέρας μου, η οποία δεν έκανε το παραμικρό για να το αποτρέψει ή να προσπαθήσει να μου συμπαρασταθεί ψυχολογικά.

Κατά την απουσία του πατέρα μου, στην εργασία του, η μητέρα μου ερχόταν σε ερωτικές επαφές με συντρόφους της μέσα στο σπίτι μας και δίπλα στο κρεβάτι μου, χωρίς να αισχύνεται ή να ενδιαφέρεται που ένα παιδάκι, ούτε καν 10 ετών, παρακολουθούσε άθελα του τη μητέρα του να επιδίδεται σε σεξουαλικές πράξεις με τρίτους, μπροστά στα μάτια του.

Αυτός ήταν και ο λόγος που έφευγα και από το σπίτι κάποιες φορές. Η μητέρα μου βέβαια το παρουσιάζει δημοσίως ως σκηνοθετημένες απαγωγές ή σκασιαρχείο, αλλά ο μόνος λόγος που έφευγα από το σπίτι ήταν η τεράστια προσβολή της ψυχής μου.

Το μόνο που ενδιέφερε τη μητέρα μου ήταν τα χρήματα και οι ερωτικοί της σύντροφοι. Μου επέβαλε να ζητιανεύω στις εκκλησίες για να της φέρνω χρήμαυα, με ανάγκασε να εκδίδομαι από την ηλικία των 15 ετών και σε συνθήκες ομαδικού σεξ, για να εισπράττει χρήματα» δήλωσε η Ειρήνη Μουρτζούκου.

Στο τέλος αναφέρει ότι η μητέρα της δεν της έχει αποκαλύψει ποιος είναι ο βιολογικός της πατέρας αλλά η κατηγορούμενη θεωρεί ότι είναι ο θείος της, με τον οποίο η μητέρα της διατηρούσε σεξουαλική σχέση.