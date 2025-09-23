Ειρήνη Μουρτζούκου: Θέμα ωρών η κλήση της στο Ανθρωποκτονιών - Νέες εξελίξεις στην Αμαλιάδα

Θέμα ωρών είναι σύμφωνα με πληροφορίες του Mega και του Live News, η κλήση της Ειρήνης Μουρτζούκου στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας σχετικά με την υπόθεση θανάτου των παιδιών στην Αμαλιάδα.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου αναμένεται να δώσει εξηγήσεις για τον θάνατο του τελευταίου παιδιού, του μικρού Παναγιώτη, τον Αύγουστο του 2024, καθώς θα παραδοθεί το πόρισμα των εγκληματολογικών εργαστηρίων, το οποίο έλεγξε τα κινητά και τις επικοινωνίες της προφυλακισμένης με τη μητέρα του βρέφους.

Συγκεκριμένα, οι Αρχές έχουν στα χέρια τους συνομιλίες μεταξύ της Ειρήνης Μουρτζούκου και της μητέρας του μικρού παιδιού βρέθηκαν, από τη στιγμή του θανάτου του βρέφους μέχρι τη σύλληψη της πρώτης.

Υπενθυμίζεται πως η Ειρήνη Μουρτζούκου έχει ομολογήσει τέσσερις δολοφονίες παιδιών, την ώρα που οι Αρχές εξετάζουν εάν σκότωσε και το τελευταίο βρέφος, ή εμπλέκεται και δεύτερο άτομο στην υπόθεση.

Την ίδια ώρα, η Ειρήνη Μουρτζούκου δήλωσε για την παιδική της ηλικία:: «Η παιδική μου ηλικία ήταν άθλια, δεν εύχομαι σε οποιονδήποτε άνθρωπο να περάσει όσα πέρασα εγώ. Ο πατέρας μου ήταν αναγκασμένος να εργάζεται νυχθημερόν για να μπορούμε να διαβιούμε, φτωχικά αλλά με αξιοπρέπεια.

Αντιθέτως η μητέρα μου, όχι μόνο δεν εργαζόταν αλλά κυριολεκτικά η καθημερινή εικόνα που είχα μεγαλώνοντας ήταν: καφές, τσιγάρα και υπολογιστής -internet. Ουδέποτε ασχολήθηκε μαζί μου ή με τα αδέφια μου. Αντιθέτως, για αυτήν ήμασταν βάρος που δεν της επιτρέπαμε να ζήσει τη ζωή της και αυτές είναι δικές της εκφράσεις.

Οι εικόνες από την παιδική μου ηλικία είναι η γιαγιά μου να τρέχει συνεχώς για τα πάντα και ο θείος μου να τρέχει από άλλη πόλη στο σπίτι μας για να δει εμένα και τα αδέλφια μου και η μητέρα μου να απουσιάζει για ''δουλειές''. Συνεχώς αναζητούσα την αγάπη της μητέρας μου, τη μητρική αγκαλιά, ένα απλό χάδι.

Αντιθέτως το μόνο που λάμβανα από αυτήν σε συστηματική καθημερινή βάση ήταν ξύλο, χειροδικίες, τιμωρίες, ψυχική κακοποίηση αλλά και σωματική.

Σε ηλικία μόλις 10 ετών βιάστηκα από στενό συγγενή της μητέρας μου, η οποία δεν έκανε το παραμικρό για να το αποτρέψει ή να προσπαθήσει να μου συμπαρασταθεί ψυχολογικά.

Κατά την απουσία του πατέρα μου, στην εργασία του, η μητέρα μου ερχόταν σε ερωτικές επαφές με συντρόφους της μέσα στο σπίτι μας και δίπλα στο κρεβάτι μου, χωρίς να αισχύνεται ή να ενδιαφέρεται που ένα παιδάκι, ούτε καν 10 ετών, παρακολουθούσε άθελα του τη μητέρα του να επιδίδεται σε σεξουαλικές πράξεις με τρίτους, μπροστά στα μάτια του».