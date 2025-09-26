Εισβολή διαρρηκτών στη Λαμία: Έβλεπαν τηλεόραση ενώ τους έκλεβαν

Στο σπίτι ενός ζευγαριού εισέβαλαν διαρρήκτες στη Λαμία, στον οικισμό Ευρυτάνων πιο συγκεκριμένα, με τα τέσσερα άτομα να «σηκώνουν» ολόκληρο το κομοδίνο της κρεβατοκάμαρας, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από τους ηλικιωμένους καθώς παρακολουθούσαν τηλεόραση.

Μάλιστα, οι τέσσερις διαρρήκτες στη Λαμία «πιάστηκαν» από κάμερα ασφαλείας εσωτερικού χώρου να συνεννοούνται προτού εισβάλλουν στο σπίτι των ηλικιωμένων, οι οποίοι όπως ειπώθηκε έβλεπαν τηλεόραση.

Τα τέσσερα άτομα μπήκαν από ένα παράθυρο του σπιτιού, ενώ στις «μύτες» των ποδιών πέρασαν απαρατήρητοι από τους ηλικιωμένου, φτάνοντας στην κρεβατοκάμαρα, όπου έκλεψαν χρήματα και χρυσαφικά.

Σύμφωνα με τον Alpha, ένας γείτονας του ζευγαριού στη Λαμία ήταν αυτός που τους απέτρεψε από άλλες διαρρήξεις, ειδοποιώντας την Αστυνομία που έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή τους.