Έκκληση της Ένωσης Ποινικολόγων για ασφάλεια στα δικαστικά μέγαρα: «Εκτιθέμεθα όλοι σε κίνδυνο»

Τη λήψη αυστηρών μέτρων ασφάλειας με σύγχρονα συστήματα σε όλους τους δικαστικούς χώρους της επικράτειας και την ενίσχυση της φύλαξης από την δικαστική αστυνομία, ζητάει με ανακοίνωσή της η Ένωση Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων, με αφορμή την διπλή αιματηρή ένοπλη επίθεση στα γραφεία του ΕΦΚΑ Κεραμεικού και του πρώην Ειρηνοδικείου στους Αμπελόκηπους. Ταυτόχρονα εκφράζει την ανησυχία της για την απουσία ουσιαστικού ελέγχου και την αδυναμία αστυνόμευσης, όπως σημειώνει.

Η ανακοίνωση της Ένωσης αναφέρει:

«Το σημερινό περιστατικό με τους πυροβολισμούς στον ΕΦΚΑ και στο κτήριο του πρώην Ειρηνοδικείου αποτελεί ένα ακόμη περιστατικό που καταδεικνύει την έλλειψη ασφάλειας και την επικίνδυνη για δικηγόρους, δικαστές, δικαστικούς υπαλλήλους και πολίτες στοχοποίηση των χώρων απονομής δικαιοσύνης.

Εκτιθέμεθα όλοι καθημερινά σε κίνδυνο, ακόμη και της ζωής μας, εργαζόμενοι σε κτήρια:

Όπου διαπιστώνεται απουσία ουσιαστικού ελέγχου (εν προκειμένω οι χώροι του πρώην Ειρηνοδικείου).

Όπου η αστυνόμευση αδυνατεί να προλάβει βίαια ξεσπάσματα.

Επισημαίνουμε ότι στο Εφετείο της Αθήνας πράγματι έχουν καταβληθεί προσπάθειες από τη Διοίκηση για τον όσο το δυνατόν καλύτερη αστυνόμευση και έλεγχο. Την ίδια προσπάθεια μπορούμε να πούμε ότι διαπιστώνουμε και για τον χώρο της Ευελπίδων.

Δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για το Ειρηνοδικείο. Και όχι μόνον εκ αποτελέσματος. Δεν είναι δυνατόν να συζητούμε για «εκσυγχρονισμό της δικαιοσύνης» και «ψηφιακά άλματα», όταν ένας πολίτης κυκλοφορεί με όπλο μέσα σε δημόσιες υπηρεσίες και δικαστικά μέγαρα.

Η Ένωση Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων απαιτεί άμεσα:

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και τοποθέτηση σύγχρονων συστημάτων ελέγχου (X-ray, ανιχνευτές μετάλλων) σε όλα τα δικαστικά μέγαρα της επικράτειας, χωρίς εξαιρέσεις.

Ενίσχυση της φύλαξης από την δικαστική αστυνομία.

Θα περιμένουμε να θρηνήσουμε θύματα για να ληφθούν οι αποφάσεις για το αυτονόητο;».