Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται ο 89χρονος δράστης των επιθέσεων στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στην Λουκάρεως. Ο άνδρας, ο οποίος τραυμάτισε πέντε άτομα, εντοπίστηκε και συνελήφθη στην Πάτρα, μετά από 6 ώρες. Ο ηλικιωμένος άνδρας εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο, πλησίον των ΚΤΕΛ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πάνω του έφερε ένα 38άρι γεμάτο περίστροφο. Η μετάβασή του στην Πάτρα πραγματοποιήθηκε με μισθωμένο ραδιοταξί (κατόπιν ραντεβού), έναντι του ποσού των 200 ευρώ.

Ενώ, φέρεται να σχεδίαζε να διαφύγει στο εξωτερικό, πιθανά στην Ιταλία.

Το χρονικό της υπόθεσης

Όλα ξεκίνησαν περί τις 10:00 το πρωί της Τρίτης (28/4), όταν ο ηλικιωμένος άνδρας έφτασε στον ΕΦΚΑ επί της οδού Βενιζέλου και Αντιστάσεως, δίπλα στην Πειραιώς, και ανέβηκε μέχρι και τον τέταρτο όροφο.

Εκεί, έβγαλε την καραμπίνα και άρχισε να πυροβολεί, με αποτέλεσμα να τραυματίσει έναν υπάλληλο, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο.

Πριν φτάσει η αστυνομία, ο 89χρονος επιβιβάστηκε σε ταξί και μετέβη στην οδό Λουκάρεως, όπου και μπήκε στα γραφεία του Εφετείου Αθηνών.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, είχε κρύψει την καραμπίνα, η οποία είναι τροποποιημένη, κάτω από ένα μακρύ πανωφόρι.

Εκεί, μπήκε στα γραφεία και άνοιξε ξανά πυρ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις γυναίκες.Κατά την επίθεσή του, και στους δύο χώρους που έδρασε, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, δεν υπήρχε έλεγχος μετάλλων ούτε αστυνομία εκείνη την ώρα.

Τη μαρτυρία του έδωσε και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, αναφέροντας:

«Πρόκειται για ηλικιωμένο, που με τροποποιημένη καραμπίνα πυροβόλησε και τραυμάτισε ελαφρά 4 γυναίκες γραμματείς. Ο δράστης έχει αφήσει κάποιες επιστολές που απευθύνονται σε εφημερίδες, νομίζω είναι γνωστή η ταυτότητά του, η αστυνομία ερευνά την υπόθεση».

Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών

Στον «Ερυθρό Σταυρό», νοσηλεύονται οι τραυματίες από την επίθεση του 89χρονου. Η κατάσταση της υγείας τους, δεν θεωρείται κρίσιμη και δεν υπάρχει κίνδυνος για την ζωή τους, αλλά όλοι φέρουν τραύματα.

Όπως μεταφέρει η ΕΡΤ, ο πρώτος τραυματίας διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον Ερυθρό Σταυρό καθώς τραυματίστηκε από σάγια στο κάτω δεξί πόδι, λίγο πάνω από τη φτέρνα.

Υποβλήθηκε σε πλήρη κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο, με ακτινογραφία κάτω άκρου και αξονική αγγειογραφία, ώστε να αποκλειστεί τραυματισμός σε αγγεία ή οστά. Ο έλεγχος ήταν αρνητικός, και θα παραμείνει για στενή παρακολούθηση.

Στη συνέχεια έφτασαν με ασθενοφόρο και οι τέσσερις γυναίκες που τραυματίστηκαν στο Πρωτοδικείο. Φέρουν ελαφρά τραύματα στα κάτω άκρα από σκάγια και υποβλήθηκαν και εκείνες σε πλήρη κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει λόγος χειρουργικής επέμβασης.

Οι τραυματίες νοσηλεύονται στη χειρουργική και την ορθοπεδική κλινική του νοσοκομείου και θα παραμείνουν για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο από τους γιατρούς.

Νωρίτερα, στο νοσοκομείο έφτασε με δικό του μέσο και ένας ακόμη υπάλληλος του ΕΦΚΑ, ο οποίος ανέφερε προβλήματα ακοής λόγω του θορύβου από τους πυροβολισμούς. Εξετάζεται επίσης από τους γιατρούς.