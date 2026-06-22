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Φωτιά τώρα στον Ελεώνα Θηβών: Σηκώθηκε ελικόπτερο

Ξέσπασε φωτιά τώρα (22/6) στην περιοχή του Ελεώνα του δήμου Θηβαίων Βοιωτίας. Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

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Πυροσβεστική σβήνει φωτιά
Ελικόπτερο της Πυροσβεστικής | Eurokinissi
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Συναγερμός σήμανε ξανά στην Πυροσβεστική, καθώς εκδηλώθηκε φωτιά τώρα στον Ελεώνα του δήμου Θηβαίων Βοιωτίας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς, επιχειρούν 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, και 11 οχήματα. Παράλληλα, σηκώθηκε ένα ελικόπτερο και συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Υπενθυμίζεται ότι, η φωτιά ξέσπασε τη στιγμή που λίγο νωρίτερα εκδηλώθηκε ακόμη ένα μέτωπο, στην περιοχή της Βοιωτίας, στο Ακραίφνιο

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