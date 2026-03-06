Έκλεψε ασθενείς μέσα στη νύχτα στο ΑΧΕΠΑ - Δέκα μήνες φυλάκισης σε 44χρονο

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό έλαβε χώρα σε θάλαμο νοσηλείας του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, όταν 44χρονος μπήκε μέσα και έκλεψε, τα ξημερώματα της Πέμπτης, (06/03), πορτοφόλι με χρήματα κι ένα κινητό τηλέφωνο από δύο νοσηλευόμενες γυναίκες.

Οι κινήσεις του έγιναν αντιληπτές από υπάλληλο φύλαξης του νοσηλευτικού ιδρύματος, που κάλεσε αμέσως την Άμεση Δράση. Ο 44χρονος συνελήφθη επί τόπου και τα αντικείμενα που άρπαξε αποδόθηκαν στις νόμιμες κατόχους του.

Ο ίδιος παραπέμφθηκε την ίδια μέρα να δικαστεί στο αυτόφωρο και καταδικάστηκε σε 10 μήνες φυλάκιση. Καθώς εκκρεμούσε εις βάρος του καταδικαστική απόφαση για άλλη κλοπή, το δικαστήριο αποφάσισε να μην αναστείλει, ούτε να μετατρέψει την ποινή του.

«Δεν κατάλαβα πώς μπήκα στον θάλαμο», είπε στην απολογία του, ενώ ανέφερε ότι βρέθηκε στο νοσοκομείο επειδή ένιωθε πόνο στο πόδι του.