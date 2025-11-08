Έκρηξη στους Αμπελόκηπους: Ακόμα 6 μήνες θα παραμείνει προφυλακισμένος ο Νίκος Ρωμανός

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών αποφάσισε με βούλευμά του την παράταση της προφυλάκισης του Νίκου Ρωμανού και των υπόλοιπων κατηγορουμένων στην υπόθεση της έκρηξης στους Αμπελόκηπους για ακόμη έξι μήνες.

Να σημειωθεί ότι η εισήγηση του εισαγγελέα Πρωτοδικών ήταν η αντικατάσταση της προφυλάκισης με κατ’ οίκον περιορισμό και βραχιολάκι.

Ο Νίκος Ρωμανός, ο οποίος συνελήφθη μετά τον εντοπισμό αποτυπώματός του σε σακούλα που βρισκόταν στο διαμέρισμα των Αμπελοκήπων, αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως δεν είχε καμία σχέση με το διαμέρισμα και δεν γνωρίζει κανέναν από τους υπόλοιπους συγκατηγορούμενους του.

Σε υπόμνημα 11 σελίδων που παρέδωσε στην ανακρίτρια τον Νοέμβριο του 2024, ο 32χρονος τόνιζε: «Αρνούμαι κατηγορηματικά κάθε κατηγορία σε βάρος μου. Δεν έχω καμία σχέση με τους συγκατηγορούμενούς μου, ούτε κοινωνική, ούτε επαγγελματική, και δεν συμμετείχα σε καμία πράξη που μου αποδίδεται. Η μοναδική μου εμπλοκή είναι ένα αποτύπωμα σε πλαστική σακούλα, ένα αντικείμενο που δεν συνδέεται με κανένα άλλο στοιχείο της δικογραφίας».

Επιπλέον, ο Ρωμανός ανέφερε ότι τόσο ο ίδιος όσο και άλλα άτομα που έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές βρίσκονται σε διαρκή παρακολούθηση και τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να διαπράξει οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη.