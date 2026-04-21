Έκρηξη στους Αμπελόκηπους: Πρόταση εισαγγελέα για απαλλαγή του Νίκου Ρωμανού και άλλων δύο

Η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων εισηγήθηκε την ενοχή δύο εκ των κατηγορουμένων για την υπόθεση της έκρηξης σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους, ενώ παράλληλα πρότεινε την απαλλαγή του Νίκου Ρωμανoύ και ακόμη δύο προσώπων.
Σύμφωνα με την πρόταση, τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη δίκη κρίθηκαν επαρκή για την καταδίκη των δύο κατηγορουμένων, την ώρα που για τους υπόλοιπους δεν προέκυψε επαρκής απόδειξη ενοχής, οδηγώντας την εισαγγελέα να εισηγηθεί την αθώωσή τους, σύμφωνα με το dikastiko.gr.
Η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί από το δικαστήριο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
