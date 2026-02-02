Την απαγόρευση χρήσης του νερού από τα δίκτυα ύδρευσης 10 χωριών, προτρέπει με ανακοίνωση της η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης για το Διδυμότειχο.

Η απαγόρευση γίνεται προληπτικά και εξαιτίας των πρόσφατων έντονων πλημμυρικών φαινομένων που επικρατούν στην περιοχή, ώστε να προστατευθεί η υγεία των καταναλωτών.

Πρόκειται για τα χωριά Δόξα, Χιονάδες, Ελαφοχώρι, Βρύση, Δάφνη, Σιτοχώρι, Ασπρονέρι, Βρυσικά, Γιατράδες και Σαύρα, σύμφωνα με το ΑΜΠΕ.

Διδυμότειχο: Διανομή νερού στα επηρεασμένα χωριά

Σύμφωνα με δηλώσεις στην ΕΡΤ Ορεστιάδας του διευθυντή της ΔΕΥΑΔ, Νίκο Πετρίδη, σήμερα επρόκειτο να γίνει η απαραίτητη δειγματοληψία από προσωπικό πιστοποιημένου εργαστηρίου της Κομοτηνής, ώστε να διαπιστωθεί (μετά τον χημικό και μικροβιολογικό έλεγχο), αν το νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΥΑΔ, απαγορεύεται η πόση, το μαγείρεμα, η σίτιση και το πλύσιμο των τροφίμων, από τα νερά των γεωτρήσεων των συγκεκριμένων οικισμών.

Προς το παρόν η υπηρεσία διανέμει δωρεάν εμφιαλωμένο νερό για τις ανάγκες των πολιτών.