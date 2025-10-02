Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ: Προειδοποίηση για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο επικαιροποιημένο καιρικό δελτίο προειδοποιώντας για ακραία και επικίνδυνα φαινόμενα σήμερα και αύριο.

Συγκεκριμένα προειδοποιεί για κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις μέχρι και αύριο Παρασκευή (3/10).

Από ισχυρά φαινόμενα αναφέρει ότι θα επηρεαστούν οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.

Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Πιο αναλυτικά, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

Για σήμερα Πέμπτη 2 Οκτωβρίου:

Μέχρι νωρίς το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου

Μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο

Στην κεντρική Μακεδονία

Μέχρι και το βράδυ κατά διαστήματα στη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής έως και το απόγευμα), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες

Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την ανατολική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων

Από αργά τη νύχτα στη Θράκη.

Την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου:

Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα

Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων.

Κακοκαιρία: Πού θα είναι επικίνδυνα τα καιρικά φαινόμενα

Τα καιρικά φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα:

Στην κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα σήμερα Πέμπτη μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής

από το απόγευμα σήμερα Πέμπτη μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι

τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι Στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα.