Σε επιφυλακή καλούνται οι πολίτες καθώς η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού για το απόγευμα του Σαββάτου (30/8).

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, έντονα φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν σε αρκετές περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις.

Στις περιοχές Κέρκυρας, Παξών και Ηπείρου προβλέπονται από σήμερα Σάββατο (30-8) το απόγευμα μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (31-08-2025) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα συνοδεύονται από πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περιλαμβάνουν τμήματα της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας, με επίκεντρο τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τη Μακεδονία. Τοπικά φαινόμενα ενδέχεται να εκδηλωθούν και στην Κεντρική Στερεά.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων, ιδιαίτερα σε αστικές περιοχές με χαμηλή απορροφητικότητα.

Το φαινόμενο αναμένεται να κορυφωθεί τις απογευματινές ώρες, ενώ η αστάθεια θα συνεχιστεί και την Κυριακή (31/8), με νέα κύματα βροχοπτώσεων να πλήττουν την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία.

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των φαινομένων, να ασφαλίσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο και να ενημερώνονται διαρκώς από τα επίσημα δελτία καιρού.

Αναλυτικά ο καιρός για το Σαββατοκύριακο

Πρόγνωση για το Σάββατο 30/8:

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, όμως από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και βαθμιαία στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες που πιθανόν κατά τόπους από το απόγευμα στις περιοχές Κέρκυρας, Παξών και Ηπείρου να είναι ισχυρές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο 6 μποφόρ και μόνο στα Δωδεκάνησα θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, τοπικά στα ανατολικά τους 36 και στη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Κυριακή 31/8:

Στη δυτική και τη βόρεια χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός, από τις πρωινές ώρες στα δυτικά, από νωρίς το απόγευμα στη Μακεδονία και από το βράδυ στη Θράκη.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θεσσαλία το πρωί.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5, τοπικά στο νότιο Αιγαίο 6 και από το μεσημέρι στα δυτικά βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά και βόρεια. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά και τα νησιά του Ιονίου τους 30 με 32 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.