Έκτακτο δελτίου καιρού: Βροχές και καταιγίδες το επόμενο διήμερο - Ποιες περιοχές απειλούνται

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα που θα πλήξουν τη βορειοδυτική Ελλάδα τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται αύριο Τρίτη (18/11/25) και μεθαύριο Τετάρτη (19/11/25).

Πιο συγκεκριμένα:

Στο βόρειο Ιόνιο, με έμφαση στις περιοχές της Κέρκυρας και των Παξών, καθώς και στην Ήπειρο.

Από τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.

Η ΕΜΥ καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς τα φαινόμενα ενδέχεται να έχουν έντονο χαρακτήρα και να προκαλέσουν προβλήματα στις μετακινήσεις και στις δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους.