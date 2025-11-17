Έκτακτο δελτίου καιρού: Βροχές και καταιγίδες το επόμενο διήμερο - Ποιες περιοχές απειλούνται

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα που θα πλήξουν τη βορειοδυτική Ελλάδα τις επόμενες ημέρες.
Σύμφωνα με την πρόγνωση, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται αύριο Τρίτη (18/11/25) και μεθαύριο Τετάρτη (19/11/25).
Πιο συγκεκριμένα:
Στο βόρειο Ιόνιο, με έμφαση στις περιοχές της Κέρκυρας και των Παξών, καθώς και στην Ήπειρο.
Από τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.
Η ΕΜΥ καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς τα φαινόμενα ενδέχεται να έχουν έντονο χαρακτήρα και να προκαλέσουν προβλήματα στις μετακινήσεις και στις δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους.
- «Πρωί 17ης Νοεμβρίου, βγήκα με μια κάμερα στους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο»
- Η Λατινοπούλου μιλά για 6 μύθους «που δεν διδάσκουν» για το Πολυτεχνείο: «Να καταργηθεί επισήμως ο εορτασμός»
- Η στρατιωτική μέθοδος που σε στέλνει για ύπνο μέσα σε δύο λεπτά - Πιάνει για το 96% των ανθρώπων
- Η Ράνια Καρατζαφέρη είναι η δημοσιογράφος του επεισοδίου με τους αστυνομικούς: «Βίωσα εξευτελισμό»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.