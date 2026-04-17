Εκτός ελέγχου η κατάσταση στη Μυτιλήνη: Αυτοτραυματίστηκε κτηνοτρόφος με μαχαίρι

Δραματική είναι η έκκληση των κτηνοτρόφων που έχουν συγκεντρωθεί στο λιμάνι της Μυτιλήνης μετά τις σημερινές εξελίξεις και τη σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης από όπου οι εκπρόσωποι του κτηνοτροφικού κόσμου και οι φορείς έφυγαν χωρίς να ικανοποιηθούν βασικά τους αιτήματα.

Οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου που βρίσκονται στο λιμάνι είναι σε απόγνωση με την οργή να ξεχειλίζει και μάλιστα γυναίκα κτηνοτρόφος αυτοτραυματίσθηκε με μαχαίρι πάνω στην απελπισία, βλέποντας ότι ουσιαστικά δεν θ’ αλλάξει κάτι άμεσα, μεταδίδει το aeolos.tv.

«Ο υπουργός θα ανακοινώσει τι προέκυψε» λέει ο Περιφερειάρχης Β. Αιγαίου

Την άμεση ενίσχυση των πληγέντων κτηνοτρόφων και αγροτών από τα μέτρα για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα ο Κώστας Μουτζούρης, περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης για την κατάσταση στη Λέσβο.

«Νομίζω ότι ο κύριος Υπουργός θα ανακοινώσει τι προέκυψε. Εγώ αυτό που έχω να πω ότι ήταν μια σύσκεψη ευρεία, όπου συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Ζητήθηκε να αποζημιωθούν όλοι και με ταχείς ρυθμούς, όχι με τους ρυθμούς του Δημοσίου. Ζητήθηκε να ενισχυθούν οι υπηρεσίες και όσον αφορά τα αποτελέσματα πιστεύω ο κύριος Υπουργός ανέλαβε να ενημερώσει», είπε αρχικά ο Περιφερειάρχης και πρόσθεσε:

«Εγώ είμαι με τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες. [...] Έχω στείλει έγγραφο να ανοίξει το λιμάνι γιατί δεν κατανοώ το λόγο που δεν ανοίγει για προϊόντα τα οποία ήταν και προ του αφθώδους».

Ερωτηθείς για τα αδιάθετα προϊόντα τόνισε: «Αυτό είναι ένα πρόβλημα της Λέσβου, δεδομένου ότι το 70% της οικονομικής ζωής του νησιού είναι η κτηνοτροφία και είμαστε κοντά στους κτηνοτρόφους. Καταλαβαίνουμε το πρόβλημά τους. Θέλουμε να ενισχυθούν άμεσα».

Κλείνοντας, ο κ. Μουτζούρης χαρακτήρισε ως θετικό το γεγονός ότι ο νέος υπουργός, Μαργαρίτης Σχοινάς, συγκάλεσε άμεσα αυτή τη συνάντηση και δήλωσε ότι έχει σκοπό να επισκεφθεί τη Λέσβο.