Αθώος ο 21χρονος για τον εμπρησμό στην Πάτρα: «Ήταν αδιανόητο αυτό που περάσαμε»

Αποφυλακίστηκε ο 21χρονος που κατηγορήθηκε για τις φωτιές στην Πάτρα.

Μεταγωγή 25χρονου για τη φωτιά στην Πάτρα
Μεταγωγή 25χρονου για τη φωτιά στην Πάτρα | Eurokinissi
Στις αγκαλιές των γονιών του έπεσε ο 21χρονος που είχε κατηγορηθεί αδίκως για εμπρησμό κατά τις φωτιές στην Πάτρα.

Νιώθω μία τεράστια ψυχολογική κούραση μετά από όλο αυτό. Ήταν αδιανόητο αυτό που περάσαμε. Πήγαμε να βοηθήσουμε και καταλήξαμε στη φυλακή.  Θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που μας στήριξε και μας έδωσε κουράγιο και δύναμη μέσα στη φυλακή.

Αυτές οι μέρες πέρασαν πολύ δύσκολα, είναι κάτι τελείως διαφορετικό το να βρεθείς στη φυλακή, ειδικά όταν είσαι αθώος. Το πίστευα μέσα μου και δεν φοβόμουν καμία στιγμή.

Στη φυλακή υπήρχε αλληλεγγύη αλλά ήταν και πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Οι κοριοί με έχουν φάει εντελώς, γεμάτη κατσαρίδες, δεν ήταν ανθρώπινες οι συνθήκες.

 

